1 сентября. Mossovetinfo.ru – В Казани расформировали избирательный участок №260, на котором большинство избирателей проголосовало против внесения изменений в конституцию, сообщает «Коммерсантъ».



Сообщается, что заявления об уходе написали как минимум десять членов Участковой избирательной комиссии, в том числе все руководство УИК, хотя их полномочия истекали только в 2023 году.



При этом, сами уволившиеся члены УИК сообщили, что их решение не связано с результатами голосования по поправкам в конституцию, а обусловлены только усталостью и невозможностью совмещать основную работу с работой в УИК во время многодневного голосования.



На избирательном участке № 260 против внесения изменений в Конституцию проголосовали более 55% участников голосования, при явке в 33,5%. При этом, в целом по Татарстану изменения в Конституцию поддержали 82,81% голосовавших, против выступили 16,61%. Общая явка по региону составила 67,97%.



Кроме участка № 260 против поправок в Конституцию проголосовали также на временном избирательном участке №2760, который был организован в Родильном доме №1 города Казань. На предстоящих сентябрьских выборах данный участок не будет работать, так как родильный дом закрыт на профилактику.