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Общество     02.02.2021 09:07

В Минздраве рассказали о побочных эффектах вакцинации от COVID-19

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Теги:  Минздрав  коронавирус  COVID-19  вакцинация  побоные эффекты 

2 февраля. Mossovetinfo.ru – Главный внештатный терапевт Министерства здравоохранения России, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина в эфире Первого канала рассказала о побочных эффектах, проявление которых возможно после вакцинации от коронавируса.

По словам Драпкиной, после прививки от коронавируса возможны симптомы, сходные с заболеванием гриппом: ломота в суставах, слабость, сонливость, озноб, кратковременный рост температуры. Также возможны кратковременная головная боль и аллергические реакции.

При этом, Драпкина подчеркнула, что температура у вакцинировавшихся редко поднимается выше 38 градусов. Если температура поднимается выше 38 градусов, или, если она ниже, но плохо переносится, врачи рекомендуют сбивать ее парацетамолом.

Подобные симптомы проявляются у людей, прошедших вакцинацию, обычно только в первые сутки после прививки. Подобные недомогания являются одним из признаков того, что у человека начал вырабатываться иммунитет.

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Теги: 
Минздрав  коронавирус  COVID-19  вакцинация  побоные эффекты 

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