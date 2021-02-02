В Минздраве рассказали о побочных эффектах вакцинации от COVID-19

2 февраля. Mossovetinfo.ru – Главный внештатный терапевт Министерства здравоохранения России, директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина в эфире Первого канала рассказала о побочных эффектах, проявление которых возможно после вакцинации от коронавируса.



По словам Драпкиной, после прививки от коронавируса возможны симптомы, сходные с заболеванием гриппом: ломота в суставах, слабость, сонливость, озноб, кратковременный рост температуры. Также возможны кратковременная головная боль и аллергические реакции.



При этом, Драпкина подчеркнула, что температура у вакцинировавшихся редко поднимается выше 38 градусов. Если температура поднимается выше 38 градусов, или, если она ниже, но плохо переносится, врачи рекомендуют сбивать ее парацетамолом.



Подобные симптомы проявляются у людей, прошедших вакцинацию, обычно только в первые сутки после прививки. Подобные недомогания являются одним из признаков того, что у человека начал вырабатываться иммунитет.