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Общество     09.03.2021 22:08

В московском регионе в ближайшие дни температура будет ниже нормы на 11–13°C, ночью до минус 25-28

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Теги:  Россия  Москва  антициклон  аномалия  давление 

9 марта. Mossovetinfo.ru - Аномальные холода с отклонением от нормы на 10-12 градусов ожидаются в ближайшие дни в Центральном, Приволжском и Уральском федеральных округах, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. С 10 марта над большей частью Европейской России устанавливается антициклональный режим.

В Москве температура будет ниже нормы на 11–13°C. Днем она будет опускаться до –10°C, а ночью до –21°C. Ночные температуры в Московской области могут достигать –24°C, а в пониженных местах –28°C.
«Над большей частью Европейской России устанавливается антициклональный режим… Давление резко возрастает, и погода будет по-настоящему на удивление зимней и антициклональной»,— сказал Вильфанд «РИА Новости».

Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщил, что ожидается рост давления до 755 миллиметров ртутного столба. По его прогнозу, к концу недели антициклон начнет уступать место североатлантическому мощному циклону. Уже в субботу, 13 марта, начнется снегопад. Холод ослабеет ночью до минус 5-10, днем – от нуля до минус 5. Осадки перейдут в смешанную фазу, ожидается гололед.

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Теги: 
Россия  Москва  антициклон  аномалия  давление 

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