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Общество     14.01.2022 13:41

В Московской области планируют ввести обязательные маркирование и регистрацию домашних собак и кошек

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Теги:  Московская область  собаки  кошки  маркирование  регистрация 

14 января, Mossovetinfo.ru - Установить обязательную регистрацию и маркирование домашних животных - собак и кошек, планируется в Московской области  после принятия регионального закона о регулировании отдельных правоотношений в в сфере ответственного обращения с животными. Законопроект планируется разработать в 2022 году. Об этом  Агентству городских новостей "Москва" сообщил Сергей Керселян - председатель комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку .

По словам депутата, принятие проекта закона позволит создать единую информационную базу домашних животных и сократить число животных без владельцев и нагрузку на приюты.

В январе 2021 года сообщалось, что Минприроды разрабатывает проект создания в России сети типовых приютов для бездомных животных, который подразумевает софинансирование их строительства из государственного бюджета.

В конце декабря минувшего года первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Госдумы направил в адрес московского руководства просьбу обратить внимание на проблему бездомных животных, остающихся в домах старого фонда под реновацию.

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Теги: 
Московская область  собаки  кошки  маркирование  регистрация 

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