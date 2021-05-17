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Общество     17.05.2021 08:40

В Москве 17 мая объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары

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Теги:  погода  предупреждение  жара  Гидрометцентр 

17 мая. Mossovetinfo.ru — Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за ожидающейся жары, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в период с 11:00 до 18:00 в Москве ожидается повышение температуры до +30 градусов.

Оранжевый уровень погодной опасности означает, что погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.

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Карта места

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Теги: 
погода  предупреждение  жара  Гидрометцентр 

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