В Москве 17 мая объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары

17 мая. Mossovetinfo.ru — Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за ожидающейся жары, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.



По прогнозам синоптиков, в период с 11:00 до 18:00 в Москве ожидается повышение температуры до +30 градусов.



Оранжевый уровень погодной опасности означает, что погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.