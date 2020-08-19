19 августа. Mossovetinfo.ru – Умеренно теплая погода без осадков ожидается в Москве в среду, 19 августа, сообщает центр погоды «Фобос».
В течение дня в Москве ожидается переменная облачность, температура воздуха +20…+22°, по области до +24°. Атмосферное давление в пределах нормы и составит 746 миллиметров ртутного столба.
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