19 августа. Mossovetinfo.ru – Умеренно теплая погода без осадков ожидается в Москве в среду, 19 августа, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня в Москве ожидается переменная облачность, температура воздуха +20…+22°, по области до +24°. Атмосферное давление в пределах нормы и составит 746 миллиметров ртутного столба.