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Общество     19.05.2019 10:54

В Москве 19 мая будет тепло и без осадков

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Теги:  погода  прогноз погоды 

19 мая. Mossovetinfo.ru – Солнечная, сухая и теплая погода без осадков ожидается в Москве в воскресенье, 19 мая. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Температура воздуха в столице составит +20…+22°, в Подмосковье ожидается +18…+23°. Атмосферное давление составит 752 миллиметров ртутного столба. Это выше нормы.


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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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