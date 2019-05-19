19 мая. Mossovetinfo.ru – Солнечная, сухая и теплая погода без осадков ожидается в Москве в воскресенье, 19 мая. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».
Температура воздуха в столице составит +20…+22°, в Подмосковье ожидается +18…+23°. Атмосферное давление составит 752 миллиметров ртутного столба. Это выше нормы.
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