24 апреля. Mossovetinfo.ru – Среда, 24 апреля стала самым теплым днем в Москве с начала 2019 года, сообщает портал «Метеоновости».



Синоптики на метеостанции ВДНХ зафиксировали температуру воздуха в 20 градусов тепла. По прогнозам в течение дня температура может подняться до +21... +23 градусов.