23 марта. Mossovetinfo.ru – Во вторник и среду, 26 и 27 марта, в Москве выпадет около трети месячной нормы осадков. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».



«В ночь со вторника на среду, и опять 27 марта, холодный атмосферный фронт обрушит на мегаполис еще одну порцию снега и мокрого снега», - говорится в сообщении.



Утром в четверг, 28 марта, похолодает до минус шести градусов.