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Общество     23.03.2019 23:29

В Москве 26 и 27 марта выпадет около трети месячной нормы осадков

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Теги:  погода  прогноз погоды 

23 марта. Mossovetinfo.ru – Во вторник и среду, 26 и 27 марта, в Москве выпадет около трети месячной нормы осадков. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

«В ночь со вторника на среду, и опять 27 марта, холодный атмосферный фронт обрушит на мегаполис еще одну порцию снега и мокрого снега», - говорится в сообщении.

Утром в четверг, 28 марта, похолодает до минус шести градусов.


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Карта места

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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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