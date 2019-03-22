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Общество
23.03.2019, 23:29
В Москве 26 и 27 марта выпадет около трети месячной нормы осадков
23 марта. Mossovetinfo.ru – Во вторник и среду, 26 и 27 марта, в Москве выпадет около трети месячной нормы осадков. Об этом сообщает центр погоды «Фобос». «В ночь со вторника на среду, и опят...
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Общество
23.03.2019, 09:46
Какая погода будет в Москве 23 марта
23 марта. Mossovetinfo.ru – Небольшие осадки ожидаются в Москве в субботу, 23 марта. Об этом сообщает центр погоды «Фобос». Максимальная температура воздуха в столице составит +3…+5°. Атмосферное ...
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Общество
22.03.2019, 08:59
Большинство россиян считают поездки на такси безопасными - опрос
22 марта. Mossovetinfo.ru – Поездки на такси считают безопасными 79% россиян, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Главными крит...