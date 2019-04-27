27 апреля. Mossovetinfo.ru - В Москве зафиксирован очередной температурный рекорд. 27 апреля стало самым теплым за почти 70 лет метеонаблюдений.



На главной метеостанции на ВДНХ было зафиксировано 24,2 градуса. Предыдущий рекорд был установлен в 2001 году - 24,1 градуса.



Кроме того, 27 апреля стало самым теплым днем с начала 2019 года.