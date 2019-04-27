27 апреля. Mossovetinfo.ru - В Москве зафиксирован очередной температурный рекорд. 27 апреля стало самым теплым за почти 70 лет метеонаблюдений.
На главной метеостанции на ВДНХ было зафиксировано 24,2 градуса. Предыдущий рекорд был установлен в 2001 году - 24,1 градуса.
Кроме того, 27 апреля стало самым теплым днем с начала 2019 года.
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