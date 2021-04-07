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Общество     07.04.2021 18:27

В Москве 7-8 апреля ожидается ожидаются дождь, мокрый снег и сильный ветер

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Теги:  погода  прогноз погоды  предупреждение 

7 апреля. Mossovetinfo.ru — Резкое ухудшение погоды ожидается в Москве в период с 21:00 среды, 7 апреля и до 21:00 четверга, 8 апреля, сообщается в telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

По прогнозам синоптиков, в указанный период в Москве ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду, а также дождь и мокрый снег. За сутки в Москве может выпасть до трети месячной нормы осадков.

В связи с ожидающимся ухудшением погоды городские службы переведены в режим повышенной готовности. Аварийные бригады инженерных компаний и префектур переведены на круглосуточное дежурство. Специальные бригады и спецтехника дежурят в местах возможных подтоплений. На водных объектах города установлены водомерные посты для мониторинга уровня воды. Приведены в готовность резервные источники питания.

Москвичей просят быть внимательными, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать под ними автомобили.

Ранее сообщалось, что в выходные дни в Москву придет ясная и теплая погода.

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Теги: 
погода  прогноз погоды  предупреждение 

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