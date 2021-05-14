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Общество     14.05.2021 08:54

В Москве на следующей неделе ожидается июльская погода

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Теги:  погода  прогноз погоды  Гидрометцентр  жара 

14 мая. Mossovetinfo.ru — Июльская жара придет в Москву на следующей неделе, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По прогнозам синоптиков, уже в понедельник температура воздуха в Москве будет на 6-7 градусов выше климатической нормы, а затем продолжит расти. В начале следующей недели в дневное время температура в Москве будет подниматься до +28 градусов.

«Это будет просто июльская температура», - заявил научный руководитель Гидрометцентра.

При этом, по словам Вильфанда, существует вероятность осадков, однако дожди если и будут, то небольшие.


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Карта места

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Теги: 
погода  прогноз погоды  Гидрометцентр  жара 

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