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Общество     20.04.2021 15:59

В Москве начинается рекордный дождь, который будет идти сутки

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Теги:  погода  прогноз погоды  дождь 

20 апреля. Mossovetinfo.ru — Синоптики прогнозируют, что начинающийся в Москве дождь будет идти сутки и станет рекордным за последние 73 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр погоды «Фобос».

По прогнозам синоптиков, за сутки в Москве выпадет до половины месячной нормы осадков.

Ранее сообщалось, что в связи с ухудшением погоды, городские службы Москвы приведены в режим повышенной готовности.

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Теги: 
погода  прогноз погоды  дождь 

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