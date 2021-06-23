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Общество     23.06.2021 15:23

В Москве побит температурный рекорд для 23 июня

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Теги:  погода  температура  рекорды 

23 июня. Mossovetinfo.ru - В Москве побит температурный рекорд для 23 июня, который был установлен в 1948 году, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

На 14:00 в Москве была зафиксирована температура воздуха в +34,3 градуса. Предыдущий рекорд составлял +33,6 градуса.

При этом, температура воздуха в Москве продолжает расти, по прогнозам синоптиков, она может вырасти до +35.. +36 градусов. Также прогнозируется «супервысокая» температура воздуха в ночное время - до +20.. +22 градусов, а в центре города - до 25 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что в среду температура воздуха в Москве может достигнуть +37 градусов.

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Теги: 
погода  температура  рекорды 

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