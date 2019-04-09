9 апреля. Mossovetinfo.ru – Церемония прощания со знаменитым советским режиссером, сценаристом и писателем Георгием Данелия завершилась в Московском Доме кино.
Данелия скончался в Москве 4 апреля после тяжелой болезни. Попрощаться с режиссером пришли фотограф Юрий Рост, актер Евгений Стеблов, актрисы Вера Васильева и Евгения Симонова, мультипликатор Юрий Норштейн, режиссеры Карен Шахназаров, Александр Адабашьян, Тигран Кеосаян, глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский, а также поклонники режиссера. Очередь из желающих проститься с Данелия не иссякала в течение 2 часов.
Данелия проводили десятиминутной овацией и криками «Браво». Позднее Данелия будет похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
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