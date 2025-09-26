Другие материалы
-
Общество
02.10.2025, 12:35
В Москве простились с бывшим главредом журнала "Огонек" Виталием Коротичем
2 октября — Mossovetinfo.ru — Церемония прощания с бывшим главредом журнала "Огонек", писателем Виталием Коротичем п...
-
Общество
30.09.2025, 18:59
Памятник Герою Советского Союза Солнцеву установлен в Раменском
30 сентября — Mossovetinfo.ru — 30 сентября 2025 года в Раменском состоялось торжественное открытие памятника начальни...
-
Общество
26.09.2025, 12:23
ЦИК РФ: 12 партий смогут участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей избирателей (список)
26 сентября — Mossovetinfo.ru — Двенадцать партий смогут участвовать в выборах в Госдуму девятого созыва без сбора п...