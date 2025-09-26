 
Общество     02.10.2025 12:35

В Москве простились с бывшим главредом журнала "Огонек" Виталием Коротичем

2 октября — Mossovetinfo.ru — Церемония прощания с бывшим главредом журнала "Огонек", писателем Виталием Коротичем прошла на Николо-Архангельском кладбище в кругу родных и близких.

Как передает корреспондент ТАСС, проститься с ним пришли несколько десятков человек.

Виталий Коротич умер 30 сентября (по информации ТАСС, по другим данным - 29 сентября 2025 года) на 90-м году жизни. Он родился 26 мая 1936 года в Киеве.
Коротич известен ка общественный деятель, медиаменеджер и колумнист, редактор. Писал на украинском и русском языках. Народный депутат СССР (1989—1991), депутат Верховного Совета Украинской ССР 11-го созыва. Профессор, член Академии искусства и литературы США.

В 1986 году Виталий Коротич был назначен главным редактором журнала "Огонек", в период перестройки; его называли одним из «прорабов перестройки».
Награжден орденами Октябрьской Революции (1984), Почета (1999), Ярослава Мудрого V степени.

