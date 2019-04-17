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Общество     17.04.2019 13:33

В Москве пройдет круглый стол «Электронное дистанционное голосование: проблемы и перспективы»

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Теги:  Электронное голосование  Госдума  круглый стол 

17 апреля. Mossovetinfo.ru – В Госдуме 18 апреля пройдет круглый стол, посвященный принятию закона об экспериментальном электронном голосовании на предстоящих выборах в Мосгордуму, сообщает пресс-служба партии «Справедливая Россия».

Проведет круглый стол первый заместитель фракции «Справедливой России» в Госдуме Михаил Емельянов. К участию приглашены депутаты Госдумы, общественные деятели, журналисты и эксперты.

В рамках круглого стола планируется обсудить различные аспекты темы электронного голосования, в том числе своевременность принятия закона, «за» и «против» использования электронного голосования на выборах в Мосгордуму, которые пройдут осенью, а также наличие гарантий того, что при электронном голосовании невозможны фальсификации.

Законопроект о проведении на выборах в Мосгордуму осенью 2019 года экспериментального электронного голосования, был принят Госдумой в первом чтении 16 апреля.


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Теги: 
Электронное голосование  Госдума  круглый стол 

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