17 апреля. Mossovetinfo.ru – В Госдуме 18 апреля пройдет круглый стол, посвященный принятию закона об экспериментальном электронном голосовании на предстоящих выборах в Мосгордуму, сообщает пресс-служба партии «Справедливая Россия».



Проведет круглый стол первый заместитель фракции «Справедливой России» в Госдуме Михаил Емельянов. К участию приглашены депутаты Госдумы, общественные деятели, журналисты и эксперты.



В рамках круглого стола планируется обсудить различные аспекты темы электронного голосования, в том числе своевременность принятия закона, «за» и «против» использования электронного голосования на выборах в Мосгордуму, которые пройдут осенью, а также наличие гарантий того, что при электронном голосовании невозможны фальсификации.



Законопроект о проведении на выборах в Мосгордуму осенью 2019 года экспериментального электронного голосования, был принят Госдумой в первом чтении 16 апреля.