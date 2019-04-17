17 апреля. Mossovetinfo.ru – В Госдуме 18 апреля пройдет круглый стол, посвященный принятию закона об экспериментальном электронном голосовании на предстоящих выборах в Мосгордуму, сообщает пресс-служба партии «Справедливая Россия».
Проведет круглый стол первый заместитель фракции «Справедливой России» в Госдуме Михаил Емельянов. К участию приглашены депутаты Госдумы, общественные деятели, журналисты и эксперты.
В рамках круглого стола планируется обсудить различные аспекты темы электронного голосования, в том числе своевременность принятия закона, «за» и «против» использования электронного голосования на выборах в Мосгордуму, которые пройдут осенью, а также наличие гарантий того, что при электронном голосовании невозможны фальсификации.
Законопроект о проведении на выборах в Мосгордуму осенью 2019 года экспериментального электронного голосования, был принят Госдумой в первом чтении 16 апреля.
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