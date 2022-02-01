В Москве стартовал прием заявок проекта «Уличный артист в парках»

1 февраля. Mossovetinfo.ru - В столице 1 февраля стартовал прием заявок на участие в городском культурном проекте «Уличный артист в парках» в рамках которого в главных парках города смогут выступать музыканты, актеры, мимы, художники и танцоры, сообщили ИА МОССОВЕТ в департаменте культуры Москвы.



Заявки на участие в проекте принимаются до 14 февраля включительно. На следующем этапе отбора около 200 сольных артистов и творческих коллективов, которые выступят перед конкурсным жюри вживую.



Координирует работу проекта Московский продюсерский центр, - многопрофильная организация, подведомственная Департаменту культуры города Москвы. Которая занимается поиском, поддержкой и продвижением талантливых представителей современного искусства.



Фото: Моспродюссер