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Общество     01.02.2022 09:59

В Москве стартовал прием заявок проекта «Уличный артист в парках»

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Теги:  парки  артисты  Департамент культуры 

1 февраля. Mossovetinfo.ru - В столице 1 февраля стартовал прием заявок на участие в городском культурном проекте «Уличный артист в парках» в рамках которого в главных парках города смогут выступать музыканты, актеры, мимы, художники и танцоры, сообщили ИА МОССОВЕТ в департаменте культуры Москвы.

Заявки на участие в проекте принимаются до 14 февраля включительно. На следующем этапе отбора около 200 сольных артистов и творческих коллективов, которые выступят перед конкурсным жюри вживую.

Координирует работу проекта Московский продюсерский центр, - многопрофильная организация, подведомственная Департаменту культуры города Москвы. Которая занимается поиском, поддержкой и продвижением талантливых представителей современного искусства.

Фото: Моспродюссер


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Теги: 
парки  артисты  Департамент культуры 

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