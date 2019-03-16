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Общество     16.03.2019 10:07

В Москве стартует новый цикл проекта «Бизнес-уикенд» для школьников

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Теги:  образование  дети  Бизнес-Уикенд 

16 марта. Mossovetinfo.ru – Новый цикл субботних занятий для школьников в рамках проекта «Бизнес-уикенд» стартует 16 марта. Об этом ИА «Моссовет» сообщили в департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы.

«Бизнес-уикенд» — это бесплатный образовательный проект правительства Москвы по обучению школьников и студентов колледжей и вузов основам предпринимательства.

Обзорный курс включает 10 тематических занятий по 3,5 часа. Кроме того, все слушатели получают доступ к онлайн-курсам по основам предпринимательской деятельности на портале molpred.moscow.

В департаменте отметили, что наиболее успешные слушатели по итогам тестирования впоследствии могут попасть в «Бизнес-Акселератор» – еще одну бесплатную, но более интенсивную 2-месячную программу обучения предпринимательству на примере создания собственного стартапа.

Для участия в проекте «необходимо зарегистрироваться на портале molpred.moscow.



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Теги: 
образование  дети  Бизнес-Уикенд 

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