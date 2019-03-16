16 марта. Mossovetinfo.ru – Новый цикл субботних занятий для школьников в рамках проекта «Бизнес-уикенд» стартует 16 марта. Об этом ИА «Моссовет» сообщили в департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы.



«Бизнес-уикенд» — это бесплатный образовательный проект правительства Москвы по обучению школьников и студентов колледжей и вузов основам предпринимательства.



Обзорный курс включает 10 тематических занятий по 3,5 часа. Кроме того, все слушатели получают доступ к онлайн-курсам по основам предпринимательской деятельности на портале molpred.moscow.



В департаменте отметили, что наиболее успешные слушатели по итогам тестирования впоследствии могут попасть в «Бизнес-Акселератор» – еще одну бесплатную, но более интенсивную 2-месячную программу обучения предпринимательству на примере создания собственного стартапа.



Для участия в проекте «необходимо зарегистрироваться на портале molpred.moscow.