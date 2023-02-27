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Общество     27.02.2023 09:20

В Москве в 2023 году гранты на реализацию полезных для горожан проектов получили 227 НКО - Собянин

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Теги:  НКО  Москва  гранты  Собянин 

27 февраля. Mossovetinfo.ru - В 2023 году в Москве гранты на реализацию полезных для москвичей проектов уже получили 227 НКО, в том числе 92 - впервые. Об этом на своем персональном сайте сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В 2022 году мы в 1,5 раза увеличили объем финансирования - с 400 млн до 600 млн руб.", - отметил Собянин.

С 2002 года город поддержал около 3,2 тыс. инициатив, участниками которых стали более 9 млн москвичей. В столице работают около 30 тысяч некоммерческих организаций, из них 10 тысяч социально ориентированные.

В 2019 году Мэр Москвы Сергей Собянин предложил учредить специальные гранты для волонтерских организаций за оказание помощи ветеранам.

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Теги: 
НКО  Москва  гранты  Собянин 

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