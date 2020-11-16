16 ноября. Mossovetinfo.ru – Резкое похолодание ожидается в Москве в ночь на вторник, 17 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное метеобюро.
По прогнозам синоптиков, ночью температура воздуха в Москве опустится до -7 градусов. При этом, и днем во вторник, температура воздуха в столице будет ниже нуля.
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