16 ноября. Mossovetinfo.ru – Резкое похолодание ожидается в Москве в ночь на вторник, 17 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное метеобюро.



По прогнозам синоптиков, ночью температура воздуха в Москве опустится до -7 градусов. При этом, и днем во вторник, температура воздуха в столице будет ниже нуля.