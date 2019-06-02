2 июня. Mossovetinfo.ru – Вечером в воскресенье, 2 июня, в москве ожидается дождь, возможна гроза. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».



Температура воздуха в столице составит +23…+25°, в подмосковье +21…+26°. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.