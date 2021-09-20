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Общество     20.09.2021 09:35

В Москве за ночь выпала одна пятая месячной нормы осадков погода, прогноз погоды

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Теги:  погода  прогноз погоды  дождь 

20 сентября. Mossovetinfo.ru – За ночь в Москве выпало около 12 миллиметров осадков, сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Александра Синякова.

Синяков отметил, что нормой для сентября является 68 миллиметров. Таким образом, за ночь в Москве выпало около 1/5 месячной нормы осадков.

По прогнозам синоптиков, в течение дня дожди в Москве продолжатся. Может выпасть от 8 до 10 миллиметров осадков.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 20 сентября, в Москве ожидается сильнейший за последние 73 года ливень.

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Теги: 
погода  прогноз погоды  дождь 

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