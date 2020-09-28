28 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве зафиксировано максимальное число смертей от коронавируса за сутки с 15 июля. Как сообщает оперативный штаб, за сутки в столице умерли 23 пациента с коронавирусом. 15 июля было зафиксировано 24 смерти. Общее число смертей достигло 5203.
Ранее сообщалось, что в Москве за сутки зафиксировано 2217 случаев заражения коронавирусом, что является максимальным показателем с 1 июня. В России зафиксировано максимальное число новых случаев коронавируса с 15 июня.
00:23 В России ЦБ продлил срок перевода всех пенсионеров на карты «Мир» до конца года
23:01 Общество В Москве за сутки от COVID-19 умерло максимальное число людей с середины июля
18:41 Город (Москва и область) Иммунитет к коронавирусу в Москве имеют 24-25% населения - Роспотребнадзор
15:57 Власть Решение о введении ограничений из-за коронавируса должны принимать главы регионов - Песков
15:39 Город (Москва и область) В выходные за нарушение масочного режима в Москве закрыли еще 13 магазинов
23:01 Общество В Москве за сутки от COVID-19 умерло максимальное число людей с середины июля
01:24 Город (Москва и область) Для пожилых людей Москвы и Подмосковья с 28 сентября действуют рекомендации по борьбе с COVID-19
00:55 Город (Москва и область) 10 лет назад Лужков был отрешен от должности мэра Москвы
16:57 В мире Азербайджан c 28 сентября вводит военное положение на всей территории страны
11:41 В мире В Армении объявлено военное положение из-за ситуации в Карабахе
10:44 В России В России выявлено 7 867 новых случаев коронавируса