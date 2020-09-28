28 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве зафиксировано максимальное число смертей от коронавируса за сутки с 15 июля. Как сообщает оперативный штаб, за сутки в столице умерли 23 пациента с коронавирусом. 15 июля было зафиксировано 24 смерти. Общее число смертей достигло 5203.



Ранее сообщалось, что в Москве за сутки зафиксировано 2217 случаев заражения коронавирусом, что является максимальным показателем с 1 июня. В России зафиксировано максимальное число новых случаев коронавируса с 15 июня.