Общество 25.07.2020, 23:21 В Москве за сутки скончались девять человек с коронавирусом

25 июля. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки скончались девять человек с коронавиусом. Об этом сообщает оперативный штаб. Всего от коронавируса в столице умерли 4398 человек. Днем ранее в Мо...

Общество 25.07.2020, 19:52 Футболисты «Зенита» сломали Кубок России

25 июля. Mossovetinfo.ru – Футболисты петербургского «Зенита» сломали Кубок России во время празднования победы в турнире. Кубок был поврежден во время празднования в центре поля стадиона в Е...