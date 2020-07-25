Другие материалы
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Общество
25.07.2020, 23:21
В Москве за сутки скончались девять человек с коронавирусом
25 июля. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки скончались девять человек с коронавиусом. Об этом сообщает оперативный штаб. Всего от коронавируса в столице умерли 4398 человек. Днем ранее в Мо...
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Общество
25.07.2020, 19:52
Футболисты «Зенита» сломали Кубок России
25 июля. Mossovetinfo.ru – Футболисты петербургского «Зенита» сломали Кубок России во время празднования победы в турнире. Кубок был поврежден во время празднования в центре поля стадиона в Е...
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Общество
25.07.2020, 10:34
40 лет без Высоцкого - 1980-2020
25 июля. - Mossovetinfo.ru - 25 июля 1980 года, 40 лет назад, остановилось сердце Владимира Высоцкого. В этот день в рамках проекта «40 лет без Высоцкого.1980-2020» Государственный Музей Владимира Выс...