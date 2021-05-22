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Общество     22.05.2021 11:18

В Мосприроде рассказали о правилах поведения на особо охраняемых природных территориях

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Теги:  ООПТ  Мосприрода 

22 мая. Mossovetinfo.ru – Мосприрода на своем сайте рассказала о том, как правильно себя вести на особо охраняемых природных территориях. Соблюдение правил позволяет не навредить животным и сохранить природные территории.

Правила, которым нужно придерживаться, чтобы не навредить животному миру:

- У вас красивый, громкий голос, не беспокойте им птиц.

- Не обрывайте кору у берез, не доводите их до слез. Берегите живые деревья.

- Не рвите цветы — не лишайте лес красоты.

- Не ходите по траве, а только по тропинке. Помните, что клещи оголодали, и они прячутся в траве, там же растут редкие растения.

- Заберите с собой все, что принесли - не оставляйте мусор.

- Не отпускайте собаку с поводка - берегите обитателей парков и лесов, в траве много слетков и птичьих гнезд.

- Не включайте громко музыку - птицы могут не услышать своих птенцов.

- Не собирайте грибы и ягоды в парках и лесопарках в черте города Москвы.

- Не беспокойте слётков - они просто учатся летать. Родители их не оставили, а внимательно следят, заботятся и кормят.

- Не беспокойте птиц - излишнее беспокойство может стать причиной отказа от гнездования, спугнуть пернатых, которые высиживают или выкармливают птенцов.

- Обходите муравейники, не разрушайте их дом.

- Не забирайте животных из леса: в большинстве случаев, птенцы, которых забрали из природы, не смогут самостоятельно адаптироваться к жизни на воле, а некоторые дикие животные просто не выживут в домашних условиях.

- Не трогайте паутину, не беспокойте пауков, не пытайтесь их поймать - изредка в нашем регионе, например, из-за погодных аномалий, могут появляться виды пауков, которые способны причинить вред человеку.

- Не подкармливайте зверей, иначе они перестанут бояться людей и разучатся самостоятельно добывать еду.

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Карта места

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Теги: 
ООПТ  Мосприрода 

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