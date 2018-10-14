14 октября. Mossovetinfo.ru – Пять тысяч мотоциклистов приняли участие в мотопараде, который прошел в Москве в воскресенье в рамках осеннего мотофестиваля. Об этом сообщили в транспортном комплексе столицы.



Мотоциклисты стартовали с проспекта Академика Сахарова. Колонная проследовала по Садовому кольцу, а финишировала на смотровой площадке на Воробьевых горах. Там участников мотопарада и зрителей ждала развлекательная программа.



Всего в мотофестивале приняли участие более 40 тысяч человек.