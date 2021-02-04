В МВД прокомментировали содержание задержанных на незаконных акциях в спецприемнике в ТиНАО

4 февраля. Mossovetinfo.ru – Московское управление МВД выступило с заявлением, в котором отметило, что в Центре временного содержания иностранных граждан в поселении Вороновское деревне Сахарово содержатся граждане, в том числе арестованные за правонарушения, совершенные во время проведения несанкционированных акций на территории столицы.



При этом в МВД отметили, что фотографии, размещенные в некоторых СМИ и интернете, не являются объективным отражением ситуации, так как сделаны гражданами, доставленными в центр временного содержания после судебных заседаний и ожидающими оформления.



В сообщении отмечается, что после этого указанные лица были размещены в полном соответствии с нормативными актами, регулирующими правоотношения данной категории. МВД сообщило, что людям предоставлено горячее питание и постельное белье. Также отмечается, что соблюдаются все нормативы по количеству лиц в специализированном помещении камерного типа.



В полиции добавили, что в центре достаточно мест для содержания арестованных. «Проверкой, проведенной 2 февраля независимыми экспертами и представителями общественности, нарушений не установлено», - подчеркнули в МВД.