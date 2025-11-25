29 ноября — Mossovetinfo.ru — Покупатель, потерявший квартиру из-за оспаривания сделки по так называемой схеме Долиной, может взыскать убытки сначала с продавца, а при невозможности - получить компенсацию от государства по нормам закона о регистрации недвижимости, рассказал РИА Новости
член комиссии Общественной палаты РФ (ОП РФ) по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Если квартира по решению суда вернулась к продавцу, то есть два варианта развития событий: получить через суд компенсацию от продавца недвижимости; если сделать это невозможно - получить ее от государства (статья 68.1 ФЗ от 13.07.2015 года №218-ФЗ О государственной регистрации недвижимости. Данная норма действует с 1 января 2020 года, - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что, помимо уплаченных за недвижимость денежных средств, можно попытаться взыскать проценты по ипотеке, расходы на проведение сделки, ремонт, а также упущенную выгоду - например, доходы от сдачи в аренду, если квартира должна была сдаваться. Если добросовестный приобретатель лишился недвижимости из-за иска собственника, то ему гарантируют возмещение убытков.
После получения решения суда необходимо предъявить исполнительный лист в службу судебных приставов. Далее у приставов есть шесть месяцев, чтобы взыскать денежные средства с продавца. В случае, если продавец не сможет за этот срок полностью компенсировать убытки, добросовестный приобретатель получает право требовать компенсацию от государства, - добавил Машаров.
Он подчеркнул, что компенсацию выплачивают один раз, для этого необходимо обратиться с иском в суд к Минфину России. Размер компенсации по закону суд установит индивидуально в зависимости от каждого случая. Это может быть либо сумма реального ущерба, либо кадастровая стоимость истребованной недвижимости на дату вступления в силу решения суда. Если покупателю удастся частично получить с продавца убытки, то суд уменьшит размер государственной компенсации на эту сумму.
Машаров также привел рекомендации Минфина России по получению разовой компенсации добросовестным приобретателем, в которых указано, что в случае невозможности взыскания средств с недобросовестного продавца покупатель может обратиться в Минфин за компенсацией, размер которой определяется судом как реальный ущерб или кадастровая стоимость квартиры. Процесс включает судебные решения, исполнительное производство и последующий иск к министерству.
РИА новости напоминает, что в конце марта Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования певицы Ларисы Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартире. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья.
Накануне Председателя партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ (СР), руководителя фракции в Госдуме Сергей Миронов в своем телеграм канале сообщил о том, что председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале поднял тему мошенничества при сделках с недвижимостью, рассказал подписчикам о инициативе СР по введению 7-дневного «периода охлаждения» при сделках с жильем. Семь дней нужны, чтобы исключить постороннее влияние на продавца. В этот срок он может отменить сделку, чтобы дальше она не оспаривалась в судах, сообщил Миронов и высказал надежду, что Госдума в ближайшее время также поддержит и примет эти поправки.
«Период охлаждения» – это первый необходимый шаг для защиты людей. Нужен также тщательный анализ судебной практики, свое слово должен сказать и Верховный суд. Необходимо сделать все, чтобы защитить добросовестных покупателей «вторички», и мы будем над этим работать», - подчеркнул Миронов.