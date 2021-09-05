В павильоне «Союзмультпарк» на ВДНХ откроется выставка «МультКрасотки»

5 сентября. Mossovetinfo.ru - В мультимедийном центре «Союзмультпарк» на ВДНХ 9 сентября, во Всемирный день красоты, откроется выставка «МультКрасотки». Посетители увидят маму дяди Федора, Принцессу из «Бременских музыкантов, фрекен Бок, Дюймовочку, Алису Селезневу и многих других героинь.



Гости смогут не только пройти все аттракционы парка, но и сфотографироваться с женскими персонажами классических и новых мультфильмов киностудии «Союзмультфильм». Выполненные в человеческий рост фигуры созданы специально для эксклюзивной экспозиции. Кроме того, посетители узнают интересные факты из творческой биографии ее «участниц».



«В этом году “Союзмультфильм” отмечает 85-летний юбилей, и за эти годы его мастера создали целую плеяду ярчайших образов, — отметила Екатерина Слащева, руководитель Департамента парков и мероприятий киностудии. — “МультКрасотки” — вторая экспозиция из серии необычных выставок “Союзмультпарка”, посвященных популярным анимационным лентам. Это хороший повод вновь обратиться к богатейшей классике и познакомиться с героями новых проектов киностудии».



«Союзмультпарк» — единственный в России мультимедийный центр, посвященный культовым отечественным мультфильмам. Павильон сочетает классическую анимацию и современные технологии, его посетители могут отправиться в путешествие по 18 интерактивным аттракционам.



К юбилею киностудии создали лимитированную серию из 10 уникальных ароматов, их можно приобрести фирменном магазине «Союзмультфильма». Коробка душистых апельсинов, в которой прячется Чебурашка, плюшки Фрекен Бок с малиновым вареньем, послевкусие меда и сгущенки в гостях у Винни-Пуха, утренняя роса из Простоквашина — создатели ароматов постарались сделать подарок всем, кто хочет вспомнить запахи своего детства.