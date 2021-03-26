В Подмосковье погиб известный музыкант Александр Липницкий

26 марта. Mossovetinfo.ru — В Подмосковье погиб известный рок-музыкант Александр Липницкий, об этом сообщила жена музыканта.



68-летний Липницкий утонул, недалеко от своей дачи, провалившись под лед Москвы-реки во время катания на лыжах.



Липницкий являлся основателем группы «Звуки Му», работал с такими музыкантами как Майк Науменко, Виктор Цой, Борис Гребенщиков, работал не телевидении, где готовил и вел программы о русском роке, был ведущим на радио.



О времени и месте похорон Липницкого не сообщается.