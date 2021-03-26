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Общество     26.03.2021 12:52

В Подмосковье погиб известный музыкант Александр Липницкий

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Теги:  Александр Липницкий  смерть  гибель 

26 марта. Mossovetinfo.ru — В Подмосковье погиб известный рок-музыкант Александр Липницкий, об этом сообщила жена музыканта.

68-летний Липницкий утонул, недалеко от своей дачи, провалившись под лед Москвы-реки во время катания на лыжах.

Липницкий являлся основателем группы «Звуки Му», работал с такими музыкантами как Майк Науменко, Виктор Цой, Борис Гребенщиков, работал не телевидении, где готовил и вел программы о русском роке, был ведущим на радио.

О времени и месте похорон Липницкого не сообщается.

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Карта места

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Теги: 
Александр Липницкий  смерть  гибель 

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