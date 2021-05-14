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Общество     14.05.2021 11:21

В Подмосковье возбудили уголовное дело по факту реабилитации нацизма

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Теги:  СК РФ  уголовное дело  реабилитация нацизма 

14 мая. Mossovetinfo.ru — Следователи подмосковного Волоколамска возбудили уголовное дело по факту реабилитации нацизма, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по Московской области.

Следователи установили, что 16 марта пользователь интернета разместил в в одной из соцсетей видеозапись на латышском языке, в которой содержались искажение фактов Великой Отечественной войны и пропаганда нацизма. В частности, были искажены факты, установленные приговором Международного военного трибунала суда.

При этом, пользователь знал, что данное видео пользователи соцсети смогут просматривать в свободном доступе.

В настоящее время следователи устанавливают личность того, кто разместил видео в социальной сети.

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Теги: 
СК РФ  уголовное дело  реабилитация нацизма 

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