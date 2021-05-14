В Подмосковье возбудили уголовное дело по факту реабилитации нацизма

14 мая. Mossovetinfo.ru — Следователи подмосковного Волоколамска возбудили уголовное дело по факту реабилитации нацизма, сообщается на официальном сайте ГСУ СК РФ по Московской области.



Следователи установили, что 16 марта пользователь интернета разместил в в одной из соцсетей видеозапись на латышском языке, в которой содержались искажение фактов Великой Отечественной войны и пропаганда нацизма. В частности, были искажены факты, установленные приговором Международного военного трибунала суда.



При этом, пользователь знал, что данное видео пользователи соцсети смогут просматривать в свободном доступе.



В настоящее время следователи устанавливают личность того, кто разместил видео в социальной сети.