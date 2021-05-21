11:19 Город (Москва и область) Собянин заявил об отставании Москвы от Европы по вакцинации от COVID-19
10:49 Общество В России появилась платформа «Мошеловка» для борьбы с мошенниками
10:27 Власть Памфилова заявила об угрозе провокаций на сентябрьских выборах
10:16 В мире Режим прекращения огня начал действовать в секторе Газа
09:24 В России Россияне смогут получить вычет из НДФЛ на покупку жилья в упрощенном порядке
15:36 В России Прививку от коронавируса в России сделали 21,5 миллиона человек
09:04 Город (Москва и область) В Москве начали отключать отопление
10:12 Власть Минтруд: делать длинными майские праздники на постоянной основе не планируется
12:39 Город (Москва и область) Станцию метро «Смоленская» планируется открыть после реконструкции в июне
11:44 Город (Москва и область) Две новые станции на будущем МЦД-4 откроют до конца 2021 года
13:19 Город (Москва и область) Самый длинный эскалатор в московском метро появится на станции БКЛ