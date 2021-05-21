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Общество     21.05.2021 10:49

В России появилась платформа «Мошеловка» для борьбы с мошенниками

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Теги:  мошенники  платформа Мошеловка  борьба с мошенниками 

21 мая. Mossovetinfo.ru — Платформа «Мошеловка» для выявления мошенников и борьбы с ними запускается в России в пятницу, 21 мая, сообщают «Известия».

Ставший жертвой мошенничества человек сможет с помощью платформы получить алгоритм действий в своей ситуации, а также информацию о преступных схемах.

Кроме того, создатели платформы намерены систематизировать данные о мошенниках и мошеннических схемах и передавать их в Центробанк и в правоохранительные органы.

По словам руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, в основе платформы лежат принципы «одного окна» и взаимопомощи.

Лазарева также подчеркнула, что одной из целей создания платформы является задача привить гражданам привычку сообщать в полицию обо всех подобных преступлениях, что увеличит шансы на разоблачение мошенников. В настоящее время многие граждане даже не обращаются в полицию, особенно, если сумма ущерба невелика, так как не верят, что мошенников могут найти, а деньги вернуть.

По мнению экспертов, платформа может быть полезна в том случае, если ей будет пользоваться большое количество людей, особенно из уязвимых для мошенников групп населения. Однако для этого необходимо вложить в продвижение платформы значительные средства и потратить существенное время.

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Теги: 
мошенники  платформа Мошеловка  борьба с мошенниками 

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