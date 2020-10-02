2 октября. Mossovetinfo.ru - В России за прошедшие сутки выявлено 9 412 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Это максимальное количество случаев заражения с 22 мая, когда за сутки было выявлено 9 434 случая заражения.



Также сообщается, что за прошедшие сутки вылечились от коронавируса 6 054 человека из числа ранее заболевших, скончались в результате заражения 186 человек.



Всего с начала пандемии в России было выявлено 1 194 643 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 970 296 человек, скончались 21 077 человек.



Ранее сообщалось, что в Москве за прошедшие сутки выявлено 2 704 новых случая заражения коронавирусом.