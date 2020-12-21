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Общество     21.12.2020 11:09

В России выявлено рекордное число новых случаев коронавируса

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Теги:  коронавирус  статистика 

21 декабря. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки в России выявлено 29 350 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Это новый рекорд по числу заболевших за все время пандемии.

Предыдущий рекорд был установлен 5 декабря, когда за сутки было зафиксировано 29 039 случаев заражения.

Кроме того, за прошедшие сутки в России от коронавируса вылечились 19 705 человек из числа заболевших ранее. Скончались в результате заболевания 493 человека.

В Москве за сутки выявлено 7 797 новых случаев заражения. Выздоровели 4 798 человек, скончались 75 человек.


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Теги: 
коронавирус  статистика 

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