21 декабря. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки в России выявлено 29 350 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Это новый рекорд по числу заболевших за все время пандемии.
Предыдущий рекорд был установлен 5 декабря, когда за сутки было зафиксировано 29 039 случаев заражения.
Кроме того, за прошедшие сутки в России от коронавируса вылечились 19 705 человек из числа заболевших ранее. Скончались в результате заболевания 493 человека.
В Москве за сутки выявлено 7 797 новых случаев заражения. Выздоровели 4 798 человек, скончались 75 человек.
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