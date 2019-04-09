9 апреля. Mossovetinfo.ru – Гроза ожидается в Москве в среду, 10 апреля, сообщает портал «Метеоновости».



Гроза может возникнуть из-за прохождения через Москву холодного фронта циклона.



Гроза 10 апреля последний раз наблюдалась в Москве в 1954 году. В прошлом году первая весенняя гроза прошла в Москве 17 апреля.