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Общество     09.04.2019 13:25

В среду, 10 апреля в Москве ожидается гроза

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Теги:  погода  гроза 

9 апреля. Mossovetinfo.ru – Гроза ожидается в Москве в среду, 10 апреля, сообщает портал «Метеоновости».

Гроза может возникнуть из-за прохождения через Москву холодного фронта циклона.

Гроза 10 апреля последний раз наблюдалась в Москве в 1954 году. В прошлом году первая весенняя гроза прошла в Москве 17 апреля.


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Карта места

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Теги: 
погода  гроза 

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