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Общество
04.07.2023, 10:50
В выходные 1 и 2 июля в Москве пресекли более 2 тыс. нарушений пользователями электросамокатов
4 июля— Mossovetinfo.ru — В выходные, 1 и 2 июля, столичная ГИБДД пресекла более 2,1 тыс. нарушений правил дорожного дви...
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Общество
03.07.2023, 17:09
Возможность подать заявление на зачисление в 10 класс появилась на портале Госуслуг
3 июля — Mossovetinfo.ru — Подать заявление на зачисление в 10 класс стало возможным на портале Госуслуг, сообщается ...
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Общество
30.06.2023, 19:08
Роскомнадзор ограничил доступ в РФ к сайтам медиагруппы и холдинга «Патриот»
30 июня — Mossovetinfo.ru — Роскомнадзор ограничил доступ в РФ к сайтам медиагруппы «Патриот» и к сайтам изданий х...