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Общество     04.07.2023 10:50

В выходные 1 и 2 июля в Москве пресекли более 2 тыс. нарушений пользователями электросамокатов

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Теги:  самокаты  средства индивидуальной мобильности (СИМ)  ПДД  ГИБДД  нарушения  контроль  закон  безопасность  тротуары  скорость  правила  ограничения  требования  Казахстан 

4 июля— Mossovetinfo.ru — В выходные, 1 и 2 июля, столичная ГИБДД пресекла более 2,1 тыс. нарушений правил дорожного движения пользователями велосипедов, электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), говорится в сообщении ведомства.

"По итогам мероприятия, прошедшего 1 и 2 июля, автоинспекторами пресечено более 2,1 тыс. нарушений ПДД РФ со стороны лиц, использующих СИМ и велосипеды" и составили 623 материала в отношении пользователей велосипедов, 806 - в отношении лиц, использующих для передвижения СИМ, 744 - в отношении курьеров служб доставки, - говорится в сообщении.

30 июня 2023 года Председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев запросил в МВД статистику по ДТП с самокатами за апрель, май, июнь 2023. В СПЧ подозревают, что увеличение числа самокатов повлекло за и кратный рост аварийности в сравнении с предыдущими годами, — отметил Фадеев.

29 июня 2023 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о поправках в законодательство по вопросам организации дорожного движения, которые ограничивают скорость движения электросамокатов на тротуарах до 6 км/ч и вводит ряд других регуляторных мер для наведения порядка в этой сфере и обеспечения безопасности на дорогах, тротуарах.

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Теги: 
самокаты  средства индивидуальной мобильности (СИМ)  ПДД  ГИБДД  нарушения  контроль  закон  безопасность  тротуары  скорость  правила  ограничения  требования  Казахстан 

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