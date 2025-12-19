ВДНХ приглашает встретить Рождество в павильоне № 1 «Центральный»

6 декабря — Mossovetinfo.ru — ВДНХ приглашает встретить Рождество на выставке в павильоне № 1 «Центральный», - сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.



Отмечается, что сейчас в павильоне № 1 «Центральный» «в числе знаковых экспонатов — икона «Рождество Христово», картина Федора Клагеса «Внутренний вид храма Христа Спасителя в Москве» и полотно Михаила Нестерова «Святая Русь»»



Отмечается, что выставка «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» подготовлена Государственным Русским музеем в сотрудничестве с Правительством Москвы, столичным Департаментом культуры и ВДНХ. Побывать на выставке можно до 1 февраля 2026 года ежедневно, кроме понедельника, с 11:00 до 21:00 (вход на экспозицию — до 20:00).