Общество
06.01.2026, 11:34
ВДНХ приглашает встретить Рождество в павильоне № 1 «Центральный»
6 декабря — Mossovetinfo.ru — ВДНХ приглашает встретить Рождество на выставке в павильоне № 1 «Центральный», - сообщ...
Общество
31.12.2025, 15:25
Здоровья, счастья и любви в 2026 году пожелал Путин россиянам
31 декабря — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин в поздравлении с наступающим 2026 годом пожелал гражда...
Общество
19.12.2025, 19:07
Отмена моратория на штрафы для застройщиков защитит права покупателей жилья - Миронов
19 декабря — Mossovetinfo.ru — «Абсолютно правильно», что Президент России Владимир Путин на прямой линии сказал пра...