Общество     06.01.2026 11:34

ВДНХ приглашает встретить Рождество в павильоне № 1 «Центральный»

Теги:  ВДНХ  Рождество  выставка 

6 декабря — Mossovetinfo.ru — ВДНХ приглашает встретить Рождество на выставке в павильоне № 1 «Центральный», - сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что сейчас в павильоне № 1 «Центральный» «в числе знаковых экспонатов — икона «Рождество Христово», картина Федора Клагеса «Внутренний вид храма Христа Спасителя в Москве» и полотно Михаила Нестерова «Святая Русь»»

Отмечается, что выставка «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» подготовлена Государственным Русским музеем в сотрудничестве с Правительством Москвы, столичным Департаментом культуры и ВДНХ. Побывать на выставке можно до 1 февраля 2026 года ежедневно, кроме понедельника, с 11:00 до 21:00 (вход на экспозицию — до 20:00).

