25 мая. Mossovetinfo.ru – Облачно с прояснениями будет в Москве в субботу, 25 мая. Вечером пройдет кратковременный дождь, гроза. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».
Температура воздуха днем +21…+23°, в Подмосковье +19…+24°. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.
11:05 Власть Закон об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму. Текст закона
11:04 Власть Собянин подписал закон об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму
10:22 Власть Собянин уволил заместителя руководителя департамента капремонта Москвы
10:16 Общество Вечером 25 мая в Москве ожидается гроза
10:12 Город (Москва и область) Какие станции фиолетовой ветки метро закрыты 25 мая
11:05 Власть Закон об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму. Текст закона
10:08 Город (Москва и область) Какие станции Филевской линии метро закрыты 25 и 26 мая
15:48 Город (Москва и область) Движение на западе Москвы ограничат в связи с закрытием участка Филевской линии метро
13:43 Общество В конце мая в Москву придет 30-градусная жара
12:07 Город (Москва и область) Схема движения изменится на юго-востоке Москвы 25 и 26 мая