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Общество     25.05.2019 10:16

Вечером 25 мая в Москве ожидается гроза

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Теги:  погода  прогноз погоды 

25 мая. Mossovetinfo.ru – Облачно с прояснениями будет в Москве в субботу, 25 мая. Вечером пройдет кратковременный дождь, гроза. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Температура воздуха днем +21…+23°, в Подмосковье +19…+24°. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.


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Карта места

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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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