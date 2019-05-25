25 мая. Mossovetinfo.ru – Облачно с прояснениями будет в Москве в субботу, 25 мая. Вечером пройдет кратковременный дождь, гроза. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».



Температура воздуха днем +21…+23°, в Подмосковье +19…+24°. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.