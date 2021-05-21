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Общество     21.05.2021 12:30

Венедиктов: около 40% голосующих на выборах в ГД в Москве проголосуют дистанционно

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Теги:  Алексей Венедиктов  выборы  электронное голосование 

21 мая. Mossovetinfo.ru — На предстоящих сентябрьских выборах более 40% москвичей проголосуют дистанционно, такое мнение высказал глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

В ходе встречи экспертов с депутатами Московской городской думы, посвященной обсуждению электронного голосования, Венедиктов напомнил, что в ходе голосования о поправках в Конституцию, в Москве дистанционно проголосовали около трети избирателей.

«По нашей оценке, интерес к электронному голосованию выше. Если мобильное приложение войдет и удобства будет больше, то таким образом 40% электората может проголосовать в том или ином округе, а то и больше», - заявил Венедиктов.

Глава Общественного штаба также высказал мнение, что интерес к сентябрьским выборам будет высоким, так как ожидается большая конкуренция, в среднем ожидается до семи кандидатов в округе. Поэтому из 7,5 миллионов московских избирателей, в голосовании примут участие около 4 миллионов. Из них около 2 миллионов могут проголосовать дистанционно.

Ранее сообщалось, что в ходе сентябрьских выборов электронное голосование будет использоваться в Москве и еще в нескольких регионах, которые отберут путем тестирования. При этом, Москва проведет электронное голосование на своей платформе, остальные регионы - на платформе разработанной по поручению Центризбиркома.

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Теги: 
Алексей Венедиктов  выборы  электронное голосование 

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