 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация Навальный
Общество     03.02.2021 16:16

Верховный суд РФ одобрил взыскание с Навального, ФБК* и Соболь 88 млн рублей

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Алексей Навальный  Любовь Соболь  Верховный суд 

3 февраля. Mossovetinfo.ru – Верховный суд не стал пересматривать судебные решения трех нижестоящих инстанций о взыскании с Алексея Навального, возглавляемого им Фонда борьбы с коррупцией (*признан в России иностранным агентом) и юриста фонда Любови Соболь около 88 миллионов рублей.

Таким образом, Верховный суд отклонил кассационную жалобу ответчиков, просивших передать дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам.

Иск в отношении ответчиков был подан ООО Московский школьник. Истец утверждал, что в видеоролике об организации питания в столичных школах и детских садах, размещенном ответчиками, содержаться утверждения не соответствующие действительности и порочащие деловую репутацию.

В ноябре 2019 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск и обязал ответчиков удалить ролик со всех сайтов и из всех аккаунтов в соцсетях, а также взыскал с ответчиков около 88 миллионов рублей в возмещение убытков в форме упущенной выгоды. Позднее девятый арбитражный апелляционный суд и арбитражный суд Московского округа подтвердили решение первой инстанции.

Во вторник, 2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство ФСИН и изменил Алексею Навальному условный срок на реальный и приговорил его к трем годам и шести месяцам колонии общего режима.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Алексей Навальный  Любовь Соболь  Верховный суд 

Возврат к списку

Лента новостей

16:16 Общество Москва проведет онлайн-голосование на выборах в Госдуму на своей платформе

16:16 Общество Верховный суд РФ одобрил взыскание с Навального, ФБК* и Соболь 88 млн рублей

15:51 Власть Кремль оценил результаты испытаний «Спутника V» после публикации в журнале Lancet

15:18 В мире Россия восстанавливает железнодорожное сообщение с Белоруссией

14:54 Общество Михалков приостановил финансовую поддержку семьи Баталова

Актуальные материалы

13:45 Город (Москва и область) В 2021 году в Москве благоустроят 24 площади, улицы и набережные

23:29 Город (Москва и область) Движение ограничат в районе Мосгорсуда утром 2 февраля - МВД

09:26 Город (Москва и область) Картой «Тройка» с 1 февраля можно оплатить проезд в Подмосковье

12:03 Происшествия Мужчина задержан в Москве за призывы к участию в незаконной акции и насилию против полиции

11:16 Город (Москва и область) Власти Москвы заявили о намерении достроить БКЛ в 2022 году

16:50 Город (Москва и область) В Москве открыли пятый флагманский центр «Мои документы»

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru