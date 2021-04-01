Верховный суд России отказался отменять масочный режим

1 апреля. Mossovetinfo.ru — Верховный суд России в четверг отклонил иск об отмене ограничений, введенных для борьбы с пандемией коронавируса.



Коллективный иск был подан общественной организацией «Лига защитников пациентов». В общей сложности в качестве истцов выступали порядка 1,5 тысячи человек из разных регионов страны. В качестве ответчика по иску выступал Роспотребнадзор.



По мнению истцов, введенные ограничения, создают людям многочисленные неудобства и нарушают права граждан. Адвокат истцов отметил, что ношение масок негативно сказывается на здоровье людей, страдающих астмой или когнитивными расстройствами, а также людей, переживших операции на лице. Кроме того, ношение масок вызывает ложное чувство безопасности и люди пренебрегают другими мерами безопасности.



Представитель прокуратуры в ходе заседания попросила отклонить иск, указав, что истцы неправильно толкуют законодательство. В свою очередь, представитель Роспотребнадзора заявил, что введенные ограничения не нарушают прав граждан, а также соответствуют полномочиям Главного санитарного врача страны.