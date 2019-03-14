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Общество     14.03.2019 16:09

Весеннее потепление придет в Москву в начале следующей недели

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Теги:  погода  Гидрометцентр 

14 марта. Mossovetinfo.ru – В начале следующей недели в Москву придет весеннее тепло, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.

Во вторник, 19 марта воздух в Москве прогреется до +9 градусов. При этом погода будет пасмурной, возмодны кратковременные дожди.

До вторника погода в Москве будет неустойчивой, в дневное время температура будет повышаться до плюсовых значений, однако по ночам температура будет опускаться ниже 0°.


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Карта места

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Теги: 
погода  Гидрометцентр 

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