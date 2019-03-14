14 марта. Mossovetinfo.ru – В начале следующей недели в Москву придет весеннее тепло, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.



Во вторник, 19 марта воздух в Москве прогреется до +9 градусов. При этом погода будет пасмурной, возмодны кратковременные дожди.



До вторника погода в Москве будет неустойчивой, в дневное время температура будет повышаться до плюсовых значений, однако по ночам температура будет опускаться ниже 0°.