14 марта. Mossovetinfo.ru – В начале следующей недели в Москву придет весеннее тепло, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.
Во вторник, 19 марта воздух в Москве прогреется до +9 градусов. При этом погода будет пасмурной, возмодны кратковременные дожди.
До вторника погода в Москве будет неустойчивой, в дневное время температура будет повышаться до плюсовых значений, однако по ночам температура будет опускаться ниже 0°.
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