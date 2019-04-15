15 апреля. Mossovetinfo.ru – После похолодания и снегопада, обрушившихся на Москву в выходные, с понедельника, 15 апреля в Москву возвращается осеннее тепло, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня в Москве ожидается переменная облачность, без осадков, вновь выглянет солнце. Температура воздуха днем составит в Москве +9…+11°, в Подмосковье +7…+12°. Атмосферное давление вырастет до 756 миллиметров ртутного столба.