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Общество     09.03.2019 08:05

Ветреная погода и небольшие осадки ожидаются в Москве 9 марта

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Теги:  погода  прогноз погоды 

9 марта. Mossovetinfo.ru – Ветреная погода и небольшие осадки ожидаются в Москве в субботу, 9 марта. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Температура воздуха днем в столице +3…+5°, в Подмосковье +1…+6°. Возможны порывы ветра до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.


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Карта места

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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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