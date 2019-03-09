9 марта. Mossovetinfo.ru – Ветреная погода и небольшие осадки ожидаются в Москве в субботу, 9 марта. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».



Температура воздуха днем в столице +3…+5°, в Подмосковье +1…+6°. Возможны порывы ветра до 15 метров в секунду.



Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.