VK научит молодежь со всей страны развивать сообщества и создавать контент

6 апреля, Mossovetinfo.ru - 6 апреля 2023 г. VK запускает амбассадорскую программу и научит молодежь со всей страны развивать сообщества и создавать контент, сообщили ИА МОССОВЕТ в пресс-службе VK.

Участники программы амбассадоров будут популяризировать технологии в школах, вузах, локальных сообществах и на других площадках.



"Также эксперты VK проведут для амбассадоров обучение по созданию контента, развитию сообществ и личного бренда. Подать заявку могут все желающие в возрасте от 16 до 35 лет из любого уголка России", говорится в сообщении.



В рамках проекта они освоят технологии и инструменты создания и продвижения контента в соцсетях под руководством менторов, экспертов и трекеров. В этом году образовательная программа для амбассадоров VK будет посвящена работе с контентом и развитию сообществ.



Трансляция запуска нового набора доступна в сообществе VK Джуниор ВКонтакте.



На финальном хакатоне в мае 2024 года участники продемонстрируют результаты работы с проектами.