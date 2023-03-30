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06.04.2023, 12:16
VK научит молодежь со всей страны развивать сообщества и создавать контент
6 апреля, Mossovetinfo.ru - 6 апреля 2023 г. VK запускает амбассадорскую программу и научит молодежь со всей страны развив...
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Общество
04.04.2023, 12:05
Глава СПЧ предложил закрыть Википедию после создания альтернативы
4 марта, Mossovetinfo.ru - Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ва...
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Общество
30.03.2023, 12:48
10 признаков того, что вы общаетесь с мошенником в Сети - Роскачество
30 марта, Mossovetinfo.ru - Роскачество приводит 10 признаков, маркеров, по которым возможно определить, что вас хотят о...