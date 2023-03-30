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Общество     06.04.2023 12:16

VK научит молодежь со всей страны развивать сообщества и создавать контент

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Теги:  VK  молодежь  контент  сообщества 

6 апреля, Mossovetinfo.ru - 6 апреля 2023 г. VK запускает амбассадорскую программу и научит молодежь со всей страны развивать сообщества и создавать контент, сообщили ИА МОССОВЕТ в пресс-службе VK.
Участники программы амбассадоров будут популяризировать технологии в школах, вузах, локальных сообществах и на других площадках.

"Также эксперты VK проведут для амбассадоров обучение по созданию контента, развитию сообществ и личного бренда. Подать заявку могут все желающие в возрасте от 16 до 35 лет из любого уголка России", говорится в сообщении.

В рамках проекта они освоят технологии и инструменты создания и продвижения контента в соцсетях под руководством менторов, экспертов и трекеров. В этом году образовательная программа для амбассадоров VK будет посвящена работе с контентом и развитию сообществ.

Трансляция запуска нового набора доступна в сообществе VK Джуниор ВКонтакте.

На финальном хакатоне в мае 2024 года участники продемонстрируют результаты работы с проектами.

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Теги: 
VK  молодежь  контент  сообщества 

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