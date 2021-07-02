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Общество     02.07.2021 17:03

Владимиру Путину доверяют более 64% россиян - опрос

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Теги:  Владимир Путин  Путин  ВЦИОМ  опрос 

2 июля. Mossovetinfo.ru - Владимиру Путину доверяют более 64% россиян, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно данным опроса Путину доверяют 64,4% респондентов, не доверяют - 28,8% опрошенных.

Кроме того, 59,8% респондентов заявили, что одобряют деятельность Владимира Путина. Не одобряют его деятельность 28,9% опрошенных.

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Теги: 
Владимир Путин  Путин  ВЦИОМ  опрос 

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