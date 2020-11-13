13 ноября. Mossovetinfo.ru – 62% россиян считают, что власти должны принимать решения учитывая результаты опросов населения и руководствуясь мнением большинства, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные опроса, проведенного фондом Общественное мнение.
В тоже время 30% респондентов считают, что власти должны знать результаты опросов, однако принимать решение власти должны самостоятельно, даже если они противоречат мнению большинства.
При этом, 61% опрошенных считает, что в социально-политической сфере в настоящий момент решения принимаются без учета результатов опросов, 23% заявили, что решения властей исходят из результатов таких опросов, 16% затруднились с ответом.
54% респондентов считают, что опросы на социально-политические темы не приносят ни пользы, ни вреда. 33% считают опросы полезными, 4% заявили, что такие опросы вредны, 9% затруднились с ответом.
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