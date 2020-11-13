 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Общество     13.11.2020 12:45

Власти должны принимать решения опираясь на мнение большинства - опрос

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  соцопросы  власти  решения  опрос 

13 ноября. Mossovetinfo.ru – 62% россиян считают, что власти должны принимать решения учитывая результаты опросов населения и руководствуясь мнением большинства, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные опроса, проведенного фондом Общественное мнение.

В тоже время 30% респондентов считают, что власти должны знать результаты опросов, однако принимать решение власти должны самостоятельно, даже если они противоречат мнению большинства.

При этом, 61% опрошенных считает, что в социально-политической сфере в настоящий момент решения принимаются без учета результатов опросов, 23% заявили, что решения властей исходят из результатов таких опросов, 16% затруднились с ответом.

54% респондентов считают, что опросы на социально-политические темы не приносят ни пользы, ни вреда. 33% считают опросы полезными, 4% заявили, что такие опросы вредны, 9% затруднились с ответом.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
соцопросы  власти  решения  опрос 

Возврат к списку

Лента новостей

13:19 Другое У Артема Дзюбы вымогали 5 миллионов долларов за интимное видео

12:56 Город (Москва и область) За три года квартиры по реновации получат около 120 тысяч москвичей

12:45 Общество Власти должны принимать решения опираясь на мнение большинства - опрос

11:13 В России У московского «Международного коммерческого банка» отозвали лицензию

11:07 В России В России зафиксировано максимальное число новых случаев COVID-19 за сутки

Актуальные материалы

09:34 Город (Москва и область) Кабинеты для ПЦР-тестирования в Москве теперь работают дольше

21:34 Город (Москва и область) Полностью закрывать рестораны в Москве не планируется - власти

14:18 Другое Московские футбольные клубы будут согласовывать с властями число болельщиков на трибунах

14:18 Город (Москва и область) Ресторанам и кафе Москвы запретили обслуживать посетителей в ночное время

14:18 Город (Москва и область) Музеи в Москве закроют с 13 ноября

14:17 Город (Москва и область) Театры и кинотеатры в Москве с 13 ноября смогут пускать не более 25% зрителей

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru