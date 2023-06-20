Внук лидера КПРФ, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов, выдвинут кандидатом в мэры Москвы

23 июня — Mossovetinfo.ru — Депутат Мосгордумы Леонид Зюганов выдвинут в качестве кандидата на пост мэра Москвы на прошедшей в пятницу конференции московского городского отделения КПРФ.



Леонид, — внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова, — член бюро московского горкома КПРФ, председатель комиссии по науке и промышленности Мосгордумы.



Ранее представители трех парламентских партий выдвинули своих кандидатов на пост мэра Москвы:

— Дмитрий Гусев (Справедливая Россия - За правду);

— Владислав Даванков (Новые люди);

— Сергей Собянин (Единая Россия).



Также ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что партия выдвинет вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова.



Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября.