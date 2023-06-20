 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Общество     23.06.2023 21:18

Внук лидера КПРФ, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов, выдвинут кандидатом в мэры Москвы

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  выборы мэра Москвы  выборы  выборы мэра Москвы 10 сентября 2023 года  кандидат  выдвижение  внук лидера КПРФ  Леонид Зюганов 

23 июня — Mossovetinfo.ru — Депутат Мосгордумы Леонид Зюганов выдвинут в качестве кандидата на пост мэра Москвы на прошедшей в пятницу конференции московского городского отделения КПРФ.

Леонид, — внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова, — член бюро московского горкома КПРФ, председатель комиссии по науке и промышленности Мосгордумы.

Ранее представители трех парламентских партий выдвинули своих кандидатов на пост мэра Москвы:
— Дмитрий Гусев (Справедливая Россия - За правду);
— Владислав Даванков (Новые люди);
— Сергей Собянин (Единая Россия).

Также ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что партия выдвинет вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова.

Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
выборы мэра Москвы  выборы  выборы мэра Москвы 10 сентября 2023 года  кандидат  выдвижение  внук лидера КПРФ  Леонид Зюганов 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

21:18 Общество Внук лидера КПРФ, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов, выдвинут кандидатом в мэры Москвы

19:28 Власть Купаться в зоне отдыха Тропарево запрещено - Роспотребнадзор

18:31 Город (Москва и область) Балкон обрушился на «Мерседес» и «Тойоту» в центре Москвы

17:02 Город (Москва и область) 24-25 июня не будет движения поездов на участке между станциями метро "Чеховская" и "Серпуховская"

13:38 Мнения Расползание по миру поставляемых Украине вооружений, неизбежный процесс — Песков

Актуальные материалы

18:42 Город (Москва и область) С 3:00 24 июня до 15:00 25 июня изменится расписание движения поездов на Курском и Рижском направлениях D2

09:17 Город (Москва и область) Переболевшие COVID-19 пациенты часто сталкиваются с так называемым «постковидом» - Проценко

08:53 Город (Москва и область) До запуска МЦД-4 осталось завершить работы на одной из 16 станций Калужского направления - Собянин

09:54 Общество До 18 июля, дня празднования памяти Сергия Радонежского, останется в храме Христа Спасителя Икона «Троица» Андрея Рублева

10:58 Общество Применение ДЭГ в Москве 10 сентября 2023 года на выборах мэра будет проводиться на московской платформе - Памфилова

09:38 В России Все восемь беспилотников Киева, атаковавших Москву, поражены — Минобороны

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru