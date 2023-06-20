Другие материалы
-
Общество
23.06.2023, 21:18
Внук лидера КПРФ, депутат Мосгордумы Леонид Зюганов, выдвинут кандидатом в мэры Москвы
23 июня — Mossovetinfo.ru — Депутат Мосгордумы Леонид Зюганов выдвинут в качестве кандидата на пост мэра Москвы на п...
-
Общество
22.06.2023, 18:17
Время доступа к «Троице» Андрея Рублева в Храме Христа Спасителя сократят на два часа
22 июня — Mossovetinfo.ru — С 23 июня доступ время доступа к иконе «Троица» Андрея Рублева сократят, минимум на два час...
-
Общество
20.06.2023, 21:34
Дмитрий Гусев выдвинут в качестве кандидата в мэры Москвы на конференции Справедливой России
20 июня — Mossovetinfo.ru — Дмитрий Гусев единогласно выдвинут в качестве кандидата в мэры Москвы на внеочередной па...