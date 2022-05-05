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Общество     05.05.2022 15:32

Во время салюта 9 мая в Москве задействуют 11 тысяч фейерверочных изделий

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Теги:  Москва  9 мая  салют 

5 мая. Mossovetinfo.ru – 9 мая 2022 года в Москве для проведения салютов и фейерверков будет задействовано более 70 самоходных пусковых установок, а также свыше 11 тыс. фейерверочных изделий, сообщает Минобороны.

В Москве праздничный салют начнется 9 мая в 22:00 и пройдет более чем на трех десятках площадок во всех административных округах столицы.

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Карта места

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Теги: 
Москва  9 мая  салют 

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